Arama yap
Arama yap
Hesabım Hesap Numaraları

Bağış Yap

Anasayfa
Bağış Yap

Popüler Aramalar:

Ramazan Su Kuyusu Bir Hayat Kurtar
Ramazan Yardımları

Ramazan Yardımları

 Gazze Yardımları

Gazze Yardımları

 Adak Akika Şükür

Adak Akika Şükür

 Suriye Yardımları

Suriye Yardımları

 Temizlik

Temizlik

 Nakdi Destek

Nakdi Destek

 Kıyafet Bağışı

Kıyafet Bağışı

 Su Kuyusu

Su Kuyusu

Ramazan Yardımları

Şehir ve Ramazan
Şehir ve Ramazan
Gazze İftar Bağışı
Gazze İftar Bağışı
100 TL
Gazze Sahur Bağışı
Gazze Sahur Bağışı
1.500 TL
Gazze Ramazan Kumanyası
Gazze Ramazan Kumanyası
2.500 TL
Yurtdışı İftar Bağışı
Yurtdışı İftar Bağışı
180 TL
Yurtiçi İftar
Yurtiçi İftar
800 TL
Zekat Hesaplama
Zekat Hesaplama
Ramazan Kumanya Paketi Yurtdışı
Ramazan Kumanya Paketi Yurtdışı
1.500 TL
Ramazan Kumanya Paketi Yurt İçi
Ramazan Kumanya Paketi Yurt İçi
1.750 TL
Fidye Bağışı
Fidye Bağışı
Fitre Bağışı
Fitre Bağışı
Sadaka
Sadaka
Sahur Vakti Kumanya Paketi
Sahur Vakti Kumanya Paketi
800 TL
Yurtdışı Adak, Akika, Şükür Kurbanı
Yurtdışı Adak, Akika, Şükür Kurbanı
4.700 TL
Sudan Acil Yardım
Sudan Acil Yardım
1.500 TL
Bayram Harçlığı
Bayram Harçlığı
1.200 TL
Bayramlık Kıyafet
Bayramlık Kıyafet
1.950 TL

Gazze Yardımları

Gazze Sıcak Yemek
Gazze Sıcak Yemek
100 TL
Gazze Nakdi Yardım
Gazze Nakdi Yardım
Gazze Kadın Hijyen Seti Yardımı
Gazze Kadın Hijyen Seti Yardımı
6.250 TL
Gazze Branda Yardımı
Gazze Branda Yardımı
3.000 TL
Gazze Battaniye Yardımı
Gazze Battaniye Yardımı
1.600 TL
Gazze Ramazan Kumanyası
Gazze Ramazan Kumanyası
2.500 TL
Gazze Su Yardımı
Gazze Su Yardımı
1.500 TL
Gazze Kıyafet Yardımı
Gazze Kıyafet Yardımı
2.050 TL
Gazze Su Kuyusu
Gazze Su Kuyusu
Gazze Eğitim Yardımı
Gazze Eğitim Yardımı
7.200 TL

Adak Akika Şükür

Yurtiçi Adak, Akika ve Şükür Kurbanı
Yurtiçi Adak, Akika ve Şükür Kurbanı
16.500 TL
Yurtdışı Adak, Akika, Şükür Kurbanı
Yurtdışı Adak, Akika, Şükür Kurbanı
4.700 TL

Suriye Yardımları

Suriyeli Çocuklara Yardım
Suriyeli Çocuklara Yardım
1.500 TL
Suriyeli Çocuklara Hediye Paketi
Suriyeli Çocuklara Hediye Paketi
400 TL
Suriye Aşevi
Suriye Aşevi
100 TL
Suriye Adak Kurbanı
Suriye Adak Kurbanı
16.500 TL
Suriye Un Yardımı
Suriye Un Yardımı
900 TL
Suriye Gıda Yardımı
Suriye Gıda Yardımı
1.200 TL

Temizlik

Gazze Kadın Hijyen Seti Yardımı
Gazze Kadın Hijyen Seti Yardımı
6.250 TL
Temizlik Yardımı
Temizlik Yardımı
600 TL

Nakdi Destek

Gazze Nakdi Yardım
Gazze Nakdi Yardım
Bir Hayat Kurtar
Bir Hayat Kurtar
 Projeleri Göster
Genel Bağış
Genel Bağış
Fidye Bağışı
Fidye Bağışı
Her Güne Bir Sadaka
Her Güne Bir Sadaka

Kıyafet Bağışı

Geçici Giyim Mağazalarımız
Geçici Giyim Mağazalarımız
Suriyeli Çocuklara Yardım
Suriyeli Çocuklara Yardım
1.500 TL
Gazze Kıyafet Yardımı
Gazze Kıyafet Yardımı
2.050 TL
Çocuklar Üşümesin
Çocuklar Üşümesin
1.950 TL

Su Kuyusu

Su Kuyusu
Su Kuyusu
 Projeleri Göster
Bin Şehit Bin Su Kuyusu
Bin Şehit Bin Su Kuyusu
 Projeleri Göster
Gazze Su Kuyusu
Gazze Su Kuyusu

Gıda Bağışı

Gazze Ramazan Kumanyası
Gazze Ramazan Kumanyası
2.500 TL
Ramazan Kumanya Paketi Yurt İçi
Ramazan Kumanya Paketi Yurt İçi
1.750 TL
Suriye Un Yardımı
Suriye Un Yardımı
900 TL
Sudan Acil Yardım
Sudan Acil Yardım
1.500 TL
Suriye Gıda Yardımı
Suriye Gıda Yardımı
1.200 TL

Yetim

Yetim Bağışı
Yetim Bağışı
Yetim Evlerine Bağış
Yetim Evlerine Bağış
Yetimlerle Bir Gün
Yetimlerle Bir Gün

Eğitim

Bir Çanta Bir Gelecek
Bir Çanta Bir Gelecek
1.200 TL
Kur'an-ı Kerim Bağışı
Kur'an-ı Kerim Bağışı
150 TL
Bizim Çocuklarımız
Bizim Çocuklarımız
Gazzeli Öğrencilere Eğitim Yardımı
Gazzeli Öğrencilere Eğitim Yardımı
3.000 TL

Sağlık

Bir Hayat Kurtar
Bir Hayat Kurtar
 Projeleri Göster
Katarakt Projesi
Katarakt Projesi
4.000 TL
Engelleri Birlikte Kaldıralım
Engelleri Birlikte Kaldıralım

Arama Kurtarma

Ekipman Bağışı
Ekipman Bağışı
Araç Bağışı
Araç Bağışı
Barınma Bağışı
Barınma Bağışı
Arama Kurtarma
Arama Kurtarma
 Projeleri Göster

Toplam

Zekat Hesapla

Zekat Hesaplama Sonucu

* Bu hesaplama 16-02-2026 13:26:35 tarihindeki piyasa verileri kullanılarak yapılmıştır

Varlıklarınız

Borçlarınız

Yetim Popup